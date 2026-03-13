На борту утраченного самолета-заправщика США было 6 человек, четверо – подтверждено погибли

В ВС США подтвердили гибель по меньшей мере четырех военнослужащих в результате инцидента с самолетом-заправщиком KC-135 над территорией Ирака.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, которое координирует боевые действия против Ирана, пишет "Европейская правда".

В CENTCOM сообщили, что несчастный случай произошел примерно в 20 часов вечера 12 марта.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… – U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

"Четверо из шести членов экипажа на борту самолета подтверждено погибли, спасательная операция продолжается... Личности военнослужащих не будут раскрывать до завершения 24 часов с того времени, когда проинформируют их близких", – говорится в заявлении.

Обстоятельства инцидента продолжают расследовать.

Ранее в Центральном командовании сообщили, что инцидент произошел с участием двух самолетов, второй безопасно приземлился. Также конкретизировали, что речь идет о несчастном случае, а не о последствиях вражеского или "дружественного" огня.

С этими "небоевыми" потерями подтвержденное количество погибших американских военных в рамках операции Epic Fury возросло до 11.

В первые дни кампании США потеряли три истребителя F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" ПВО Кувейта, пилоты тогда выжили. В результате ударов Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке погибли семь американских военнослужащих.

По данным FT от источников, США за две недели операции против Ирана исчерпали "годы" запасов критически важных боеприпасов.

Франция сообщила о первой гибели на Ближнем Востоке своего военного, это произошло в Эрбиле в Иракском Курдистане.