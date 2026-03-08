Укр Рус Eng

Норвегія не змінює рівень терористичної загрози після вибуху під входом у посольство США

Новини — Неділя, 8 березня 2026, 12:44 — Марія Ємець

Поліційна служба безпеки Норвегії не змінює оцінку терористичної загрози після нічного інциденту з вибухівкою перед входом у посольство Сполучених Штатів.

У Поліційній службі безпеки зазначили, що викликали на чергування додаткових співробітників після нічного вибуху перед входом у посольство США. 

Водночас, наразі у відомстві не змінюють оцінку рівня терористичної загрози для Норвегії, яку досі оцінювали як "середню". 

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде сказав, що залишається на зв’язку з американським посольством.

"Безпека дипломатичних місій дуже важлива для нас. Цей випадок зараз розслідується поліцією та Поліційною службою безпеки", – зазначив очільник МЗС.

Ola Almås Jullumstrø / NRK
Нагадаємо, вибух під входом у посольство США в Осло стався близько першої години ночі 8 березня. У поліції повідомили про "незначні поранення" та матеріальну шкоду внаслідок інциденту. 

Пізніше вранці стало відомо, що вибухова хвиля вибила скло на вході у посольство. У зв’язку з інцидентом ще нікого не затримали. 

Вибух стався на тлі триваючої операції США та Ізраїлю проти Ірану, у неділю розпочинається восьмий її день. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено. 

Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.

