Норвегія не змінює рівень терористичної загрози після вибуху під входом у посольство США
Поліційна служба безпеки Норвегії не змінює оцінку терористичної загрози після нічного інциденту з вибухівкою перед входом у посольство Сполучених Штатів.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
У Поліційній службі безпеки зазначили, що викликали на чергування додаткових співробітників після нічного вибуху перед входом у посольство США.
Водночас, наразі у відомстві не змінюють оцінку рівня терористичної загрози для Норвегії, яку досі оцінювали як "середню".
Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде сказав, що залишається на зв’язку з американським посольством.
"Безпека дипломатичних місій дуже важлива для нас. Цей випадок зараз розслідується поліцією та Поліційною службою безпеки", – зазначив очільник МЗС.
Нагадаємо, вибух під входом у посольство США в Осло стався близько першої години ночі 8 березня. У поліції повідомили про "незначні поранення" та матеріальну шкоду внаслідок інциденту.
Пізніше вранці стало відомо, що вибухова хвиля вибила скло на вході у посольство. У зв’язку з інцидентом ще нікого не затримали.
Вибух стався на тлі триваючої операції США та Ізраїлю проти Ірану, у неділю розпочинається восьмий її день.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.
Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.