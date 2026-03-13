Взрыв под посольством США в Осло: обвинения предъявили матери задержанных братьев

В Норвегии предъявили обвинения матери трех парней, которых первыми задержали в рамках расследования взрыва под дверью посольства США.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В полиции подтвердили, что в рамках новых установленных фактов по взрыву под посольством США обвинения выдвинули и матери трех братьев, которых первыми задержали в связи с событием.

Женщину должны взять под стражу в пятницу, в этот же день состоится судебное разбирательство относительно дальнейшего ареста всех обвиняемых.

Самый младший из братьев признал вину, остальные отрицают ее.

В четверг взрывотехники провели обыски в квартире в Осло, где проживала семья.

На данном этапе следствие считает, что под дверью посольства взорвалось самодельное взрывное устройство.

Задержанные братья – граждане Норвегии родом из Ирака. До этого они не попадали в поле зрения правоохранителей.

По версии следствия, непосредственно к зданию дипломатического учреждения подходил один из них, тогда как двое других помогали в организации и исполнении преступления.

Напомним, взрыв под дверью посольства США в Осло произошел в ночь на воскресенье. Взрывная волна разбила стекло во входной зоне.

После инцидента полицейская служба безопасности Норвегии не изменила оценку террористической угрозы для страны.