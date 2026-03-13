В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти, которая в настоящее время уже находится на танкерах в море, поможет России воевать дольше.

Об этом "Европейской правде" сообщил источник в дипломатических кругах.

Как известно, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая в настоящее время уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

Впрочем, источник в дипломатических кругах не считает, что это решение поможет стабилизировать рынок.

"Это решение, которое точно не поможет стабилизировать рынок, но поможет России воевать дольше – это при том, что именно Россия помогает иранскому режиму дестабилизировать Ближний Восток", – сказал собеседник.

Отметим, что министр экономики Германии Катарина Райхе выразила обеспокоенность, что временное разрешение США на продажу российской нефти поможет главе Кремля Владимиру Путину финансировать российско-украинскую войну.

А канцлер Германии Фридрих Мерц считает решение США по санкциям против РФ неправильным.