Трамп объявил о сокрушительных ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Американский президент утверждает, что военно-морские силы Ирана уничтожены, а военно-воздушных сил страны "больше не существует".

"Ракеты, дроны и все остальное уничтожается, а их лидеры стерты с лица земли. У нас есть беспрецедентная огневая мощь, неограниченные запасы боеприпасов и достаточно времени – посмотрите, что сегодня произойдет с этими безумными негодяями", – написал он.

СМИ писали, что Трамп во время виртуальной встречи лидеров "Группы семи" заявил им, что Иран готовится объявить капитуляцию.

Также писали, что советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.