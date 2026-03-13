Сийярто: ЕС должен последовать примеру США в санкциях против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз должен "последовать примеру" США, принявших решение временно снять санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море.

Об этом он написал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Сийярто заявил, что решение США приостановить санкции для поставок российской нефти означает, что "российская нефть снова сможет поступать на мировые рынки морским путем, увеличивая предложение и снижая цены".

"Однако Европа не почувствует этих преимуществ, поскольку российская нефть запрещена на европейском рынке, а Брюссель продолжает принимать решения в соответствии с требованиями Зеленского", – написал глава МИД Венгрии.

Поэтому он считает, что ЕС "должен последовать примеру США и приостановить санкции в отношении российской нефти".

"Разрешение на возвращение этих поставок на европейский рынок помогло бы сдержать рост цен, но, к сожалению, Брюссель еще не сделал этого шага. Мы призываем Брюссель отменить санкции в отношении российской нефти. Решения ЕС не должны приниматься под давлением Зеленского!", – добавил Сийярто.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что узнал о решении США о частичной отмене нефтяных санкций против России только утром 13 марта, а также назвал этот шаг неправильным.