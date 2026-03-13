Румунія підіймала винищувачі через дрон у повітряному просторі

Румунія відіймала винищувачі вранці 13 березня після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони зафіксували повітряні цілі на північ від повіту Тулча.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає "Європейська правда".

Повітряні цілі зафіксували у районі Кілія-Веке – Вилкове. Відтак системи протиповітряної оборони були приведені у стан бойової готовності, а два літаки F-16 злетіли з 86-ї авіабази Борча для перевірки та моніторингу повітряного простору.

Як зазначили у Міноборони Румунії, за наявною інформацією, існує ймовірність, що уламки дрона могли впасти також на території країни.

О 10:05 ранку через систему RO-ALERT було надіслано попередження для населення повіту, а також поінформовано про ймовірність падіння об’єктів. Влада рекомендувала їм зберігати спокій та сховатися в підвалах або укриттях цивільного захисту.

Нагадаємо, у січні біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона.

У відповідь на загрозу дронів Румунія вирішила збільшити кількість військовослужбовців у прикордонних з Україною районах.

Наприкінці лютого безпілотник ненадовго порушив повітряний простір Румунії у той час, як Росія здійснювала атаку на Україну.