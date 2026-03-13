Румыния поднимала истребители из-за дрона в воздушном пространстве

Румыния подняла истребители утром 13 марта после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны зафиксировали воздушные цели к северу от уезда Тулча.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, передает "Европейская правда".

Воздушные цели зафиксировали в районе Килия-Веке – Вилково. Поэтому системы противовоздушной обороны были приведены в состояние боевой готовности, а два самолета F-16 взлетели с 86-й авиабазы Борча для проверки и мониторинга воздушного пространства.

Как отметили в Минобороны Румынии, по имеющейся информации, существует вероятность, что обломки дрона могли упасть также на территории страны.

В 10:05 утра через систему RO-ALERT было отправлено предупреждение для населения уезда, а также проинформировано о вероятности падения объектов. Власти рекомендовали им сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или укрытиях гражданской защиты.

Напомним, в январе у берегов Румынии обнаружили обломки неизвестного дрона.

В ответ на угрозу дронов Румыния решила увеличить количество военнослужащих в приграничных с Украиной районах.

В конце февраля беспилотник ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии в то время, как Россия осуществляла атаку на Украину.