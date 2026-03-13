Трамп заявив, що не переймається можливими загрозами дронів для Каліфорнії чи США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається можливими загрозами для Каліфорнії чи загалом для Сполучених Штатів після повідомлень про попередження ФБР, яке містило неперевірену інформацію про можливий напад іранських дронів на цей штат.

Заяву Трампа наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Трамп пояснив, що не хвилюється, тому що ситуація перебуває під пильним контролем.

"Я не турбуюся з цього приводу, бо якби турбувався, то не зміг би нормально працювати. Гаразд, тож не можна турбуватися. Треба щось робити – і ми стежимо за всім на рівні, якого ще ніколи не було; за нашою країною ще ніколи так не стежили", – сказав Трамп на Fox Radio.

На запитання, чи потрапило це попередження від ФБР на його стіл, Трамп образив губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

"Вперше ми почули про це від Гевіна Ньюскума", – сказав Трамп, використовуючи прізвисько, яке він часто застосовує до потенційного кандидата в президенти від Демократичної партії у 2028 році.

Ньюсом заявив у середу, що "не існує жодної безпосередньої загрози" для Каліфорнії.

За повідомленням ABC News, ФБР попереджало поліцейські відділки Каліфорнії, що Іран може відповісти на американські атаки, запустивши дрони на західне узбережжя США.

Нагадаємо, раніше розвідувальна спільнота США закликала до посиленої пильності американські держвідомства та приватні компанії у зв’язку з очікуваними спробами помсти з боку Ірану, зокрема, шляхом кібератак.