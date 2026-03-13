Трамп заявил, что не беспокоится о возможных угрозах дронов для Калифорнии или США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о возможных угрозах для Калифорнии или вообще для Соединенных Штатов после сообщений о предупреждении ФБР, которое содержало непроверенную информацию о возможном нападении иранских дронов на этот штат.

Заявление Трампа приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Трамп пояснил, что не волнуется, потому что ситуация находится под пристальным контролем.

"Я не беспокоюсь по этому поводу, потому что если бы беспокоился, то не смог бы нормально работать. Ладно, поэтому нельзя беспокоиться. Надо что-то делать – и мы следим за всем на уровне, которого еще никогда не было; за нашей страной еще никогда так не следили", – сказал Трамп на Fox Radio.

На вопрос, попало ли это предупреждение от ФБР на его стол, Трамп оскорбил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

"Впервые мы услышали об этом от Гэвина Ньюскума", – сказал Трамп, используя прозвище, которое он часто применяет к потенциальному кандидату в президенты от Демократической партии в 2028 году.

Ньюсом заявил в среду, что "не существует никакой непосредственной угрозы" для Калифорнии.

По сообщению ABC News, ФБР предупреждало полицейские участки Калифорнии, что Иран может ответить на американские атаки, запустив дроны на западное побережье США.

Напомним, ранее разведывательное сообщество США призвало к усиленной бдительности американские госведомства и частные компании в связи с ожидаемыми попытками мести со стороны Ирана, в частности, путем кибератак.