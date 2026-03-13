Росія викликала послів Британії і Франції через обстріл Брянська

До МЗС Росії 13 березня були викликані посли Великої Британії та Франції, яким висловили протест у зв’язку з ударом, завданим ЗСУ 10 березня по Брянську ракетами Storm Shadow.

Про це МЗС Росії повідомило у п’ятницю, пише "Європейська правда".

У російському міністерстві заявили, що під час демаршу було вказано на безпосередню причетність Великої Британії та Франції "до цього терористичного акту, внаслідок якого загинули семеро людей і понад сорок отримали поранення".

"Підкреслено, що в разі подальшої співучасті Лондона і Парижа у воєнних злочинах київського режиму саме на ці європейські столиці ляже відповідальність за деструктивні наслідки збройного конфлікту та ескалацію напруженості", – заявили в МЗС РФ.

Також було заявлено, що обстріл Брянська розглядається Москвою як "цілеспрямована провокація з метою підриву зусиль, що інтенсифікувалися, щодо мирного врегулювання української кризи".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив 10 березня, що по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" було завдано удару ракетами Storm Shadow.

В Генштабі також опублікували відео, на якому видно як кілька ракет влучають в цех заводу.

У листопаді повідомляли, що Британія надала Україні більше ракет Storm Shadow для ударів по РФ.