Россия вызвала послов Британии и Франции из-за обстрела Брянска

В МИД России 13 марта были вызваны послы Великобритании и Франции, которым выразили протест в связи с ударом, нанесенным ВСУ 10 марта по Брянску ракетами Storm Shadow.

Об этом МИД России сообщил в пятницу, пишет "Европейская правда".

В российском министерстве заявили, что во время демарша было указано на непосредственную причастность Великобритании и Франции "к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения".

"Подчеркнуто, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности", – заявили в МИД РФ.

Также было заявлено, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как "целенаправленная провокация с целью подрыва интенсифицировавшихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса".

Генеральный штаб ВСУ подтвердил 10 марта, что по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл" был нанесен удар ракетами Storm Shadow.

В Генштабе также опубликовали видео, на котором видно как несколько ракет попадают в цех завода.

В ноябре сообщалось, что Великобритания предоставила Украине больше ракет Storm Shadow для ударов по РФ.