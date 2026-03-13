Молдова попросила у ЄС допомоги через забруднення Дністра внаслідок обстрілу РФ

Молдовський прем’єр-міністр Александру Мунтяну оголосив, що Молдова звернулась за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

За словами Мунтяну, допомога ЄС необхідна, щоб посилити можливості державних установ, які займаються моніторингом та ліквідацією наслідків забруднення.

"Ми просимо європейських партнерів про підтримку для швидкої мобілізації команд фахівців та необхідного обладнання для роботи на Дністрі. Йдеться про обладнання для уловлювання, утримання та збору нафтових забруднень з води, а також про мобільні станції для тестування якості води", – сказав глава уряду Молдови 13 березня.

Після ракетно-дронової атаки РФ по Україні у річці Дністер було виявлено плями технічних масел. Як повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, за попередніми даними, забруднення Дністра можливо пов’язане з витоком ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки РФ 7 березня.

Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова.

Міністр охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер повідомив, що деякі населені пункти на півночі Молдови можуть залишитися без води.

За його словами, українська сторона з ранку проводить роботи на своїй ділянці берега Дністра. До операції також долучилися фахівці з Румунії. Вони встановлюють додаткові фільтри для очищення води.

Військовослужбовці Національної армії прибули на північ Молдови, щоб допомогти впоратися з екологічною загрозою. Табір для управління ситуацією розгорнули в селі Курешниця Сорокського району.

Щоб запобігти можливим ризикам, на ділянці річки Дністер Наславча–Дубоссари заборонили риболовлю до 1 квітня.

10 березня Молдова скерувала офіційний запит до України через появу маслянистих плям на річці Дністер.

Згодом молдовські фахівці почали встановлювати фільтри, щоб зупинити поширення річкою забрудненення.