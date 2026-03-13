Молдова обратилась к ЕС за помощью в связи с загрязнением Днестра в результате обстрелов со стороны РФ

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что Молдова обратилась за помощью к ЕС в связи с загрязнением реки Днестр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание Newsmaker.

По словам Мунтяну, помощь ЕС необходима для усиления возможностей государственных учреждений, занимающихся мониторингом и ликвидацией последствий загрязнения.

"Мы просим европейских партнеров о поддержке для быстрой мобилизации команд специалистов и необходимого оборудования для работы на Днестре. Речь идет об оборудовании для улавливания, удержания и сбора нефтяных загрязнений из воды, а также о мобильных станциях для тестирования качества воды", – сказал глава правительства Молдовы 13 марта.

После ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел. Как сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, по предварительным данным, загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, произошедшей в результате атаки РФ 7 марта.

Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова.

Министр охраны окружающей среды Молдовы Георге Хаждер сообщил, что некоторые населенные пункты на севере Молдовы могут остаться без воды.

По его словам, украинская сторона с утра проводит работы на своем участке берега Днестра. К операции также присоединились специалисты из Румынии. Они устанавливают дополнительные фильтры для очистки воды.

Военнослужащие Национальной армии прибыли на север Молдовы, чтобы помочь справиться с экологической угрозой. Лагерь для управления ситуацией развернули в селе Курешница Сорокского района.

Чтобы предотвратить возможные риски, на участке реки Днестр Наславча–Дубоссары запретили рыбалку до 1 апреля.

10 марта Молдова направила официальный запрос в Украину в связи с появлением маслянистых пятен на реке Днестр.

Впоследствии молдавские специалисты начали устанавливать фильтры, чтобы остановить распространение загрязнения по реке.'