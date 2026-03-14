В Германии в течение года резко возросло число мужчин среди беженцев из Украины

Количество украинских мужчин-беженцев в возрасте от 18 до 63 лет растет в Германии – несмотря на запрет на выезд в родной стране.

Об этом свидетельствует анализ на основе данных Центрального реестра иностранцев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии насчитывалось 1 340 362 человека, которые въехали в страну в связи с войной в Украине. Среди них 349 520 мужчин и 500 393 женщины в возрасте от 18 до 63 лет.

Годом ранее в этой возрастной группе было 297 660 мужчин. Таким образом, за двенадцать месяцев их количество выросло примерно на 52 000. Количество женщин в возрасте от 18 до 63 лет за тот же период выросло почти на 24 000.

Похожий результат показал анализ, проведенный Федеральным агентством занятости для возрастной группы от 15 до 64 лет. Там доля мужчин сейчас составляет около 41%; в мае 2022 года она все еще была на уровне 26%. Эти цифры являются политически чувствительными, поскольку после всеобщей мобилизации многие граждане Украины призывного возраста столкнулись с ограничениями на выезд из страны.

Сначала это касалось мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В августе Киев частично смягчил правила: с тех пор выезжать из страны разрешили молодым людям в возрасте до 22 лет. Как отмечает Федеральное министерство внутренних дел, этой возможностью начали активно пользоваться с осени. Беженцы-мужчины продолжали прибывать в Германию даже в последнее время. По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), в феврале немецкие земли зарегистрировали 8 783 украинских искателей убежища в центральной регистрационной системе FREE, в том числе 4 392 беженцев-мужчин, включая несовершеннолетних.

"Прогнозы показывают, что с обеих сторон погибли сотни тысяч солдат. Я понимаю каждого, кто спасается от этой бойни бегством", – сказала Клара Бюнгер, эксперт по вопросам внутренней политики Левой партии. Критика, однако, звучит со стороны правящего ХДС/ХСС. "Юношам призывного возраста из Украины не место в немецкой системе социального обеспечения", – заявил представитель партии по вопросам внутренней политики Александр Тром. Другие европейские страны, такие как Польша, уже давно скорректировали свои льготы. Тром также призывает к "справедливому распределению украинских беженцев в Европе".

Напомним, о намерении ужесточить правила пребывания для вновь прибывших военнообязанных мужчин из Украины заявили и в правительстве Норвегии.

Между тем в ЕС объяснили, что решение о предоставлении украинцам временной защиты в Европейском Союзе одинаково применяется ко всем украинцам, без исключений в отношении мужчин призывного возраста.