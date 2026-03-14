Ракета попала в вертолетную площадку на территории посольства США в Багдаде

Посольство США в столице Ирака Багдаде подверглось ракетному удару.

Об этом сообщили AP два сотрудника службы безопасности, передает "Европейская правда".

Ракета упала на территории посольства после пролета над "зеленой зоной" – хорошо укрепленным районом в центре Багдада, где расположены иракские правительственные учреждения и иностранные посольства, добавили представители службы безопасности, которые говорили на условиях анонимности, поскольку они не имеют права общаться с прессой.

На видео, полученном AP, видно дым, клубящийся изнутри комплекса.

Посольство США в Багдаде не предоставило немедленных комментариев после того, как подверглось удару в столице Ирака.

В пятницу посольство обновило уровень 4 тревоги для Ирака, предупредив, что Иран и связанные с ним группы боевиков ранее совершали нападения на американских граждан, интересы и инфраструктуру, и "могут продолжать нападать на них и в дальнейшем".

Обширный посольский комплекс, один из крупнейших дипломатических объектов США в мире, в прошлом неоднократно становился мишенью для ракет и беспилотников со стороны связанных с Ираном боевиков.

В последнее время эти группировки усилили нападения на базы, где дислоцируются американские и коалиционные войска.

В результате удара беспилотника на севере Ирака в четверг погиб французский солдат и были ранены несколько других, которые находились там в составе международной коалиции.

Телеканал CNN сообщал, что в окружении президента США Дональда Трампа есть советники, которые очень обеспокоены перспективами кампании против Ирана и предпочитают как можно быстрее завершать ее.