Трамп говорит, что Иран хочет заключить сделку, но "не такую, которую я бы принял"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран хотел бы "заключить сделку", но не такую, на которую он готов согласиться.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

"Фейковые СМИ ненавидят сообщать о том, как хорошо американские военные справились с Ираном, который полностью разгромлен и хочет заключить сделку – но не ту сделку, которую я бы принял!", – написал президент США.

Перед этим Трамп сообщил о том, что американские военные нанесли массированный удар по стратегически важному для экспорта иранской нефти острову Харг.

Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.