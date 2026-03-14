Більшість поляків невдоволені правлінням Туска

Понад 60% поляків незадоволені правлінням прем'єра Дональда Туска.

Це випливає з останнього опитування IBRiS, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Поляків запитали про їхнє ставлення до діяльності прем'єра Дональда Туска. На думку більшості опитаних, глава уряду проводить неефективну політику.

Незадоволених діями прем'єра є аж 60,3% респондентів. "Зовсім погано" оцінюють їх 31,1% осіб, а варіант "скоріше погано" вказали 29,2%.

Прихильники прем'єра складають 38,2% опитаних. Його політику "однозначно добре" оцінюють 12,6% респондентів, а "скоріше добре" – 25,6%.

Не відповіли на запитання опитування лише 1,5% опитаних.

Традиційно найбільшу підтримку Дональд Туск має серед прихильників коаліції – там його діяльність позитивно оцінюють аж 94% осіб. Однак соціологічна служба зазначає, що навіть у цій групі Туск може розраховувати на "рішучу" підтримку лише 33% опитаних. 61% виборців урядового табору обрали варіант "скоріше добре".

Зовсім інша ситуація серед виборців опозиції. Позитивно діяльність Туска оцінюють там лише 3% опитаних. Аж 96% осіб у цій групі незадоволені рішеннями, що їх ухвалює глава уряду, у тому числі 66% оцінюють їх як "абсолютно погані".

Дослідження лабораторії IBRiS на замовлення Onet було проведено 9 березня 2026 року методом телефонних, стандартизованих анкетних опитувань з комп'ютерною підтримкою (CATI) на вибірці з 1000 дорослих поляків.

Прем’єра Польщі Дональда Туска, лідера "Громадянської коаліції", 8 березня переобрали головою політсили.

Нагадаємо, найбільша опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" оголосила кандидата у прем’єри – за більш як рік до очікуваних виборів.

За останніми опитуваннями, "Громадянська платформа" зберігає лідерство у рейтингах, "ПіС" – на другому місці.