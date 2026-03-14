Большинство поляков недовольны правлением Туска

Более 60% поляков недовольны правлением премьера Дональда Туска.

Это следует из последнего опроса IBRiS, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Поляков спросили об их отношении к деятельности премьера Дональда Туска. По мнению большинства опрошенных, глава правительства проводит неэффективную политику.

Недовольных действиями премьера есть аж 60,3% респондентов. "Совсем плохо" оценивают их 31,1% человек, а вариант "скорее плохо" указали 29,2%.

Сторонники премьера составляют 38,2% опрошенных. Его политику "однозначно хорошо" оценивают 12,6% респондентов, а "скорее хорошо" – 25,6%.

Не ответили на вопрос опроса только 1,5% опрошенных.

Традиционно наибольшую поддержку Дональд Туск имеет среди сторонников коалиции – там его деятельность положительно оценивают аж 94% человек. Однако социологическая служба отмечает, что даже в этой группе Туск может рассчитывать на "решительную" поддержку лишь 33% опрошенных. 61% избирателей правительственного лагеря выбрали вариант "скорее хорошо".

Совсем другая ситуация среди избирателей оппозиции. Положительно деятельность Туска оценивают там лишь 3% опрошенных. Аж 96% лиц в этой группе недовольны решениями, которые принимает глава правительства, в том числе 66% оценивают их как "абсолютно плохие".

Исследование лаборатории IBRiS по заказу Onet было проведено 9 марта 2026 года методом телефонных, стандартизированных анкетных опросов с компьютерной поддержкой (CATI) на выборке из 1000 взрослых поляков.

Премьера Польши Дональда Туска, лидера "Гражданской коалиции", 8 марта переизбрали председателем политсилы.

Напомним, крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" объявила кандидата в премьеры – за более чем год до ожидаемых выборов.

По последним опросам, "Гражданская платформа" сохраняет лидерство в рейтингах, "ПиС" – на втором месте.