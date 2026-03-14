Тисячі людей вийшли на демонстрації по всій Іспанії проти війни на Близькому Сході

Цієї суботи тисячі людей протестували по всій Іспанії, вимагаючи припинення війни в Ірані, разом з видатними діячами культури, суспільства і політики, в рамках ініціативи, підтриманої понад 200 асоціаціями під гаслом "Війна на Близькому Сході повинна бути зупинена. Не забувайте про Газу".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Платформа StopWar, яка організовує ці заходи, підкреслила, що демонстрації, заплановані на цю суботу в більш ніж 150 містах, "абсолютно мирні", і жодна з них не відбудеться перед посольствами або консульствами.

Ініціатива базується на маніфесті "Ми повинні зупинити війну на Близькому Сході", який також підтримали понад 200 діячів, в тому числі зі світу політики, такі як координатор Sumar Лара Ернандес або президент мадридської Партії соціалістів Пака Саукільо, які взяли участь у мадридському мітингу.

В іспанській столиці під вигуки "Ні війні", "Хто тут вирішує? Іранський народ" і "Кожне місто, кожна площа, ми всі – Газа", а також плакатами з вимогою "Миру", близько 5 000 людей, за даними організації, зібралися перед музеєм Королеви Софії, де зберігається "Герніка" Пікассо, універсальний антивоєнний символ.

В інших містах, таких як Барселона, Севілья, Сантандер і Кордова, у суботу в другій половині дня проходять подібні акції протесту, учасники яких закликають до припинення війни на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.