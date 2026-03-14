Тысячи людей вышли на демонстрации по всей Испании против войны на Ближнем Востоке

В эту субботу тысячи людей протестовали по всей Испании, требуя прекращения войны в Иране, вместе с выдающимися деятелями культуры, общества и политики, в рамках инициативы, поддержанной более 200 ассоциациями под лозунгом "Война на Ближнем Востоке должна быть остановлена. Не забывайте о Газе".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Платформа StopWar, которая организует эти мероприятия, подчеркнула, что демонстрации, запланированные на эту субботу в более чем 150 городах, "абсолютно мирные", и ни одна из них не состоится перед посольствами или консульствами.

Инициатива базируется на манифесте "Мы должны остановить войну на Ближнем Востоке", который также поддержали более 200 деятелей, в том числе из мира политики, такие как координатор Sumar Лара Эрнандес или президент мадридской Партии социалистов Пака Саукильо, которые приняли участие в мадридском митинге.

В испанской столице под возгласы "Нет войне", "Кто здесь решает? Иранский народ" и "Каждый город, каждая площадь, мы все – Газа", а также плакатами с требованием „Мира", около 5 000 человек, по данным организации, собрались перед музеем Королевы Софии, где хранится "Герника" Пикассо, универсальный антивоенный символ.

В других городах, таких как Барселона, Севилья, Сантандер и Кордова, в субботу во второй половине дня проходят подобные акции протеста, участники которых призывают к прекращению войны на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.