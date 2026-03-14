Орбан відповів Ющенку: просить не шантажувати Угорщину і не диктувати умови

Угорський прем'єр Віктор Орбан відповів на відкритий лист експрезидента Віктора Ющенка із закликом "повернутися до світла".

Відповідь він розмістив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Орбан звертається до Ющенка "мій давній друже" і починає свій лист з історичного екскурсу в те, якими борцями за свободу завжди були угорці.

"Ми продовжуємо цю традицію сьогодні. Будь ласка, попередьте вашого президента: руки геть від свободи угорців. Будь ласка, переконайте вашого президента не шантажувати і не погрожувати ні моїй країні, ні її лідерам", – пише угорський прем'єр.

"Угорці – вільний народ. Ваша боротьба за свободу не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови. Будь ласка, дайте вашому президенту зрозуміти, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід "Північний потік", не спрацює проти Угорщини" – стверджує Орбан.

Він також не втратив нагоди нагадати про те, що Угорщина прийняла українських біженців, відкривши для дітей україномовні школи – "те, в чому ви відмовляєте угорцям на Закарпатті".

"Я дякую Богу, що країна, з якою ви зараз перебуваєте у стані війни, сьогодні не є ворогом ні Угорщини, ні угорців, і ми не маємо наміру це змінювати. Ми, як і раніше, хочемо залишатися вашими друзями, але ми не будемо брати участь у вашій війні", – пише Орбан.

"Я бажаю, щоб ваша братовбивча війна не закінчилася фатальним ослабленням Української держави і щоб ми могли повернутися до старого духу українсько-угорської дружби", – заявляє він.

Угорський прем'єр наприкінці додав, що готовий запропонувати Ющенку або його родині "безпечне місце", якщо йому колись "загрожуватиме якась іноземна держава".

Ющенко у листі закликав Орбана повернутися до європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди.

Нагадаємо, на початку березня Путін у розмові з Орбаном похвалив його за політику щодо України