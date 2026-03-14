Віктор Ющенко написав листа Віктору Орбану: ще не пізно повернутися до світла
Новини — Субота, 14 березня 2026, 08:40 —
Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа прем’єру Угорщини, в якому закликав того повернутися до європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди.
Текст листа Ющенко розмістив у Facebook, передає "Європейська правда".
Він проілюстрував допис спільною фотографією 1999 року.
"Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим. Тоді ми разом вірили, що свобода – це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися. Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту", – зазначив Ющенко.
"Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?", – запитав він.
Експрезидент наголосив, що політика – це не лише цифри, вигода чи газ, а передусім цінності. А обираючи сторону агресора, він зраджує не лише Україну, а й пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта.
"Вікторе, зупинись і згадай, ким ти був. Історія – суворий суддя. Вона не вибачає тих, хто мовчав або допомагав злу в часи великих випробувань. Ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди", – написав Ющенко.
Нагадаємо, на початку березня Путін у розмові з Орбаном похвалив його за політику щодо України
За даними ЗМІ, Кремль напряму долучився до виборів у Орбана, в Угорщині діють політтехнологи РФ