Орбан ответил Ющенко: просит не шантажировать Венгрию и не диктовать условия

Венгерский премьер Виктор Орбан ответил на открытое письмо экс-президента Виктора Ющенко с призывом "вернуться к свету".

Ответ он разместил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Орбан обращается к Ющенко "мой давний друг" и начинает свое письмо с исторического экскурса в то, какими борцами за свободу всегда были венгры.

"Мы продолжаем эту традицию сегодня. Пожалуйста, предупредите вашего президента: руки прочь от свободы венгров. Пожалуйста, убедите вашего президента не шантажировать и не угрожать ни моей стране, ни ее лидерам", – пишет венгерский премьер.

"Венгры – свободный народ. Ваша борьба за свободу не дает вам права шантажировать нас или диктовать нам условия. Пожалуйста, дайте вашему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии", – утверждает Орбан.

Он также не упустил случая напомнить о том, что Венгрия приняла украинских беженцев, открыв для детей украиноязычные школы – "то, в чем вы отказываете венграм на Закарпатье".

"Я благодарю Бога, что страна, с которой вы сейчас находитесь в состоянии войны, сегодня не является врагом ни Венгрии, ни венгров, и мы не намерены это менять. Мы по-прежнему хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне", – пишет Орбан.

"Я желаю, чтобы ваша братоубийственная война не закончилась фатальным ослаблением Украинского государства и чтобы мы могли вернуться к старому духу украинско-венгерской дружбы", – заявляет он.

Венгерский премьер в конце добавил, что готов предложить Ющенко или его семье "безопасное место", если ему когда-то "будет угрожать какое-то иностранное государство".

Ющенко в письме призвал Орбана вернуться к европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические соглашения.

Напомним, в начале марта Путин в разговоре с Орбаном похвалил его за политику в отношении Украины