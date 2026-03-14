Україна показала представникам 31 країни матеріали про атаки РФ на "Дружбу" і їх наслідки

НАК "Нафтогаз України" спільно з МЗС провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій, на якому представили вичерпні матеріали щодо російських атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, передає "Європейська правда".

Він повідомив, що у зустрічі взяли участь представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.

"Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото– і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги", – розповів Корецький.

Він наголосив, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, що потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів.

За словами Корецького, "Нафтогаз" разом з МЗС продовжує інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та про хід відновлюваних робіт.

Чи брали у зустрічі участь угорські експерти, які, за словами прем'єра Віктора Орбана, кілька днів перебувають у Києві, чи угорські дипломати, не уточнюється.

Нагадаємо, 11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.