Венгерская миссия по инспекции "Дружбы" возвращается домой: мы заставили украинцев двигаться

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерская миссия "по установлению фактов" по повреждению нефтепровода "Дружба" возвращается в Будапешт с результатами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан написал в Facebook.

Премьер-министр Виктор Орбан провел разговор с Габором Цепеком, который возглавляет "миссию". Часть разговора он выложил в соцсети.

Цепек сказал, что "у него была немного тяжелее ночь", поскольку Украина и ее столица также были под серьезной атакой.

О работе комиссии по установлению фактов он сказал: "Есть результаты".

"Дело в том, что только начинается встреча, которую проводит украинская компания „Нафтогаз" для всех представителей посольств (разговор с Орбаном состоялся до встречи, о которой сообщили в "Нафтогазе" – ред). Там есть и наш человек, посол Антал Хайзер", – заявил Цепек.

Он сказал, что на встречу были допущены только послы.

"Мы запустили машину, а украинцы не смогли этого сделать, не смогли выдвинуть свою версию. Мы заставили украинцев двигаться", – заявил в свою очередь Орбан.

Цепек в конце отмечает, что миссия по установлению фактов может уехать из Киева с фактами, хотя участников группы и не допустили к самому нефтепроводу.

"В результате сегодняшней экспертной консультации мы будем знать гораздо больше о состоянии трубы", – указал он.

Напомним, 11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ в подтверждение того, что украинская сторона не согласовала этот визит в таком виде, как хотели в Будапеште.