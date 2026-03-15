ЗМІ: Британія може відправити тисячі дронів-перехоплювачів на Близький Схід

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може відправити на Близький Схід тисячі дронів-перехоплювачів.

Про це стало відомо виданню The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, йдеться про сучасні системи протидронової оборони "Octopus", які виробляються у Великій Британії для України з метою використання проти Росії, причому обсяги виробництва нарощуються до тисяч одиниць на місяць.

Однак The Telegraph повідомляє, що військові псадовці зараз вивчають можливість використання цих перехоплювачів для посилення оборони Великої Британії проти іранських дронів "Шахед" на Близькому Сході.

Це можна розглядати як спробу прем'єр-міністра протистояти критиці з боку президента США Дональда Трампа та військових діячів щодо його "слабкої" реакції на війну з Іраном, зазначає видання.

Як розповіло джерело видання в британському оборонному відомстві, Британія розглядає можливість розгортання засобів перехоплення дронів для боротьби з "віссю агресії", яку утворюють Росія та Іран.

"Українці найкраще вміють збивати ці дрони, адже роблять це вже протягом останніх чотирьох років. Ми відіграємо тут провідну роль, співпрацюючи з українцями так, як жодна інша країна, з метою розробки та виробництва систем протидії безпілотникам і перехоплювачів, призначених для знищення безпілотників типу "Шахед", – сказало джерело.

Водночас співрозмовник додав, що "Україна, безперечно, є першочерговим пріоритетом для цих можливостей".

"Але крім цього, вісь агресії між Росією та Іраном є очевидною. Безпілотники типу "Шахед" є ключовою частиною арсеналів обох країн", – додав він.

Повідомляли, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, які продемонстрували ефективне бойове застосування в Україні.

Використання дронів-перехоплювачів, випробуваних в боях під час війни Росії проти України, відбувається на тлі заяв Дональда Трампа, що США не потрібна допомога України для збиття іранських безпілотників.