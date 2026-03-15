СМИ: Британия может отправить тысячи дронов-перехватчиков на Ближний Восток

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может отправить на Ближний Восток тысячи дронов-перехватчиков.

Об этом стало известно изданию The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, речь идет о современных системах противодроновой обороны "Octopus", которые производятся в Великобритании для Украины с целью использования против России, причем объемы производства наращиваются до тысяч единиц в месяц.

Однако The Telegraph сообщает, что военные чиновники сейчас изучают возможность использования этих перехватчиков для усиления обороны Великобритании против иранских дронов "Шахед" на Ближнем Востоке.

Это можно рассматривать как попытку премьер-министра противостоять критике со стороны президента США Дональда Трампа и военных деятелей в отношении его "слабой" реакции на войну с Ираном, отмечает издание.

Как сообщил источник издания в британском оборонном ведомстве, Великобритания рассматривает возможность развертывания средств перехвата дронов для борьбы с "осью агрессии", которую образуют Россия и Иран.

"Украинцы лучше всех умеют сбивать эти дроны, ведь делают это уже на протяжении последних четырех лет. Мы играем здесь ведущую роль, сотрудничая с украинцами так, как никакая другая страна, с целью разработки и производства систем противодействия беспилотникам и перехватчиков, предназначенных для уничтожения беспилотников типа "Шахед", – сказал источник.

В то же время собеседник добавил, что "Украина, бесспорно, является первоочередным приоритетом для этих возможностей".

"Но кроме этого, ось агрессии между Россией и Ираном очевидна. Беспилотники типа "Шахед" являются ключевой частью арсеналов обеих стран", – добавил он.

Сообщалось, что американская армия отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, которые продемонстрировали эффективное боевое применение в Украине.

Использование дронов-перехватчиков, испытанных в боях во время войны России против Украины, происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США не нужна помощь Украины для сбивания иранских беспилотников.