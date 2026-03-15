У Литві закривали аеропорт Вільнюса через метеокулі

У Литві пізно увечері у суботу, 14 березня, закривали аеропорт Вільнюса, оскільки у повітряному просторі помітили навігаційні мітки, що нагадують метеозонди з контрабандою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Аеропорт литовської столиці припиняв роботу з 21:46 до 23:35 за місцевим часом.

Однак вже після 22-ї години польоти було відновлено.

Через повітряну контрабанду уряд наприкінці 2025 року оголосив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У жовтні 2025 року через повітряну контрабанду було закрито кордон із Білоруссю, а в листопаді та грудні неодноразово закривали Вільнюський аеропорт.

17 лютого повітряний простір над аеропортом Вільнюса був тимчасово обмежений через виявлення контрабандних повітряних куль.

Тоді ж повітряні кулі з Білорусі залетіли до Польщі.