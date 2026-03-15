В Литве закрыли аэропорт Вильнюса из-за метеозондов

В Литве поздно вечером в субботу, 14 марта, закрыли аэропорт Вильнюса, поскольку в воздушном пространстве были замечены навигационные метки, напоминающие метеозонды с контрабандой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Аэропорт литовской столицы приостановил работу с 21:46 до 23:35 по местному времени.

Однако уже после 22 часов полеты были возобновлены.

Из-за воздушной контрабанды правительство в конце 2025 года объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В октябре 2025 года из-за воздушной контрабанды была закрыта граница с Беларусью, а в ноябре и декабре неоднократно закрывали Вильнюсский аэропорт.

17 февраля воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было временно ограничено из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.

Тогда же воздушные шары из Беларуси залетели в Польшу.