СМИ: Италия может вернуться к атомной энергетике на фоне роста цен на энергоносители

На фоне роста цен на энергоносители в связи с кризисом на Ближнем Востоке Италия рассматривает возможность возвращения к атомной энергетике спустя почти 40 лет после закрытия своего последнего атомного реактора и спустя 15 лет после неудачной попытки отменить это решение.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в публикации, итальянский премьер Джорджия Мелони уже давно рассматривает атомную энергетику как панацею для спасения экономики страны. Теперь ее правительство разрабатывает план фактического возрождения этой технологии.

Источники агентства рассказали, что команда Мелони проводит консультации с экспертами и обсуждает способы возобновления производства атомной энергии.

Итальянские чиновники посетили Канаду, чтобы изучить технологические разработки, и пообщались с представителями Франции об их атомной промышленности, добавили собеседники.

По их словам, итальянское правительство также обсудило внутри страны варианты с Южной Кореей и США.

Для Мелони эта кампания имеет ключевое значение для выполнения ее обещания помочь компаниям, страдающим от высоких цен на энергию в Италии, которые являются одними из самых высоких в Европе.

Она утверждает, что атомная энергия может стать частью долгосрочного решения, связывая свою политическую судьбу, отчасти, с успехом атомных планов.

При этом в правительстве Мелони осознают, что это будет нелегко. Чтобы убедить страну, которая дважды подавляющим большинством голосов проголосовала за запрет атомной энергетики, понадобятся умелые политические маневры и правильный выбор времени, отметили некоторые чиновники.

Приближение всеобщих выборов лишь еще больше усложняет ситуацию.

Италия сильно зависит от импорта природного газа, что делает ее более уязвимой к колебаниям международных цен, чем многие европейские страны.

Нынешний конфликт в Иране, который вызвал скачок цен на энергоносители, делает этот вопрос еще более актуальным, отмечают источники.

Сообщалось, что Министерство экологии и энергетической безопасности Италии в четверг объявило о решении выпустить 9,966 миллиона баррелей нефти из своих стратегических запасов.

Ранее о планах выпустить часть своих национальных запасов нефти заявляла Германия.