Британія думає, як допомогти розблокувати Ормузьку протоку

В уряді Великої Британії заявили, що "активно" вивчають можливості сприяння розблокуванню Ормузької протоки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Британії Ед Мілібенд, якого цитує The Guardian.

Мілібенда запитали, чи розглядає Велика Британія можливість відправки тральщиків або безпілотників для пошуку мін у протоку, через яку проходить близько п'ятої частини світової нафти.

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками. Існують різні способи забезпечити можливість морських перевезень. Ми активно вивчаємо разом з нашими союзниками, що можна зробити, тому що дуже важливо, щоб протока була знову відкрита", – сказав він у відповідь.

Міністр охарактеризував відкриття протоки як "пріоритет для всього світу" і заявив, що "розглядаються будь-які варіанти, які можуть привести до відкриття протоки".

Іран атакував судна і, за повідомленнями, почав мінувати Ормузьку протоку, фактично закривши її для морського судноплавства, що призвело до значного зростання світових цін на нафту. Минулого року через протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти.

Нагадаємо, у суботу президент США Дональд Трамп заявив, що багато країн надішлють військові кораблі, щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою.

Також Трамп повідомляв про те, що американські військові завдали масованого удару по стратегічно важливому для експорту іранської нафти острову Харг.