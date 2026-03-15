Британия ищет способы помочь разблокировать Ормузский пролив

В правительстве Великобритании заявили, что "активно" изучают возможности содействия разблокированию Ормузского пролива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд, которого цитирует The Guardian.

Милибенда спросили, рассматривает ли Великобритания возможность отправки тральщиков или беспилотников для поиска мин в проливе, через который проходит около пятой части мировой нефти.

"Мы ведем переговоры с нашими союзниками. Существуют различные способы обеспечить возможность морских перевозок. Мы активно изучаем вместе с нашими союзниками, что можно сделать, потому что очень важно, чтобы пролив был вновь открыт", – сказал он в ответ.

Министр охарактеризовал открытие пролива как "приоритет для всего мира" и заявил, что "рассматриваются любые варианты, которые могут привести к открытию пролива".

Иран атаковал суда и, по сообщениям, начал минировать Ормузский пролив, фактически закрыв его для морского судоходства, что привело к значительному росту мировых цен на нефть. В прошлом году через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что многие страны направят военные корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым.

Также Трамп сообщал о том, что американские военные нанесли массированный удар по стратегически важному для экспорта иранской нефти острову Харг.