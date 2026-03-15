У Норвегії не планується розміщення ядерної зброї – прем’єр

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна не буде змінювати своєї політики щодо ядерної зброї.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у неділю, 15 березня, цитує NRK, пише "Європейська правда".

У неділю в Осло відбулася спільна пресконференція за участю прем'єр-міністрів Канади та п'яти країн Північної Європи: Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.

Під час неї Стьоре наголосив, що Норвегія є членом НАТО, безпека якого ґрунтується на ядерному стримуванні. Відтак він акцентував, що його країна не буде змінювати своєї політики щодо цього питання.

"Що стосується Норвегії, то ми не змінюємо свою політику. Розміщення ядерної зброї в Норвегії не відбудеться", – наголосив він.

Стьоре також зазначив, що Норвегія відкрита до переговорів із Францією щодо стратегічного співробітництва. Втім, на його думку, це не повинно послабити ядерне стримування, на якому вже базується НАТО.

Нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час.

Це сталося після того, як стало відомо про ініціативу Міноборони Фінляндії, яка пропонує, щоб ввезення, транспортування, доставлення та розміщення ядерної зброї у Фінляндії було можливим, якщо це пов'язано з військовим захистом країни, колективною обороною НАТО або оборонним співробітництвом.

У Кремлі розкритикували ідею Фінляндії дозволити розміщення ядерної зброї.