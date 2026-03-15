В Норвегии не планируется размещение ядерного оружия – премьер

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что его страна не будет менять свою политику в отношении ядерного оружия.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 15 марта, цитирует NRK, пишет "Европейская правда".

В воскресенье в Осло состоялась совместная пресс-конференция с участием премьер-министров Канады и пяти стран Северной Европы: Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.

В ходе нее Стьоре подчеркнул, что Норвегия является членом НАТО, безопасность которого основана на ядерном сдерживании. Поэтому он подчеркнул, что его страна не будет менять свою политику по этому вопросу.

"Что касается Норвегии, то мы не меняем свою политику. Размещения ядерного оружия в Норвегии не будет", – подчеркнул он.

Стьоре также отметил, что Норвегия открыта для переговоров с Францией о стратегическом сотрудничестве. Впрочем, по его мнению, это не должно ослабить ядерное сдерживание, на котором уже базируется НАТО.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

Это произошло после того, как стало известно об инициативе Минобороны Финляндии, которая предлагает, чтобы ввоз, транспортировка, доставка и размещение ядерного оружия в Финляндии были возможны, если это связано с военной защитой страны, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством.

В Кремле раскритиковали идею Финляндии разрешить размещение ядерного оружия.