У Норвегії стурбовані впливом війни на Близькому Сході на світову економіку

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що війна на Близькому Сході може мати серйозні наслідки для світової економіки.

Про це він сказав в Осло під час спілкування із журналістами у неділю, 15 березня, цитує NRK, пише "Європейська правда".

Стьоре заявив, що наразі важливо дотримуватися норм міжнародного права.

"Я не вважаю, що ми є учасниками цієї війни. Ми її не розпочинали, але вона впливає на всіх нас. Наше послання чітке: міжнародне право має дотримуватися", – сказав прем’єр-міністр Норвегії.

Стьоре також зазначив, що багато країн стурбовані подальшою ескалацією конфлікту. Він наголосив, що війна може мати серйозні наслідки для світової економіки.

У суботу, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що багато країн надішлють військові кораблі, щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою.

Писали також, що в уряді Великої Британії "активно" вивчають можливості сприяння розблокуванню Ормузької протоки.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи