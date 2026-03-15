В Норвегии обеспокоены влиянием войны на Ближнем Востоке на мировую экономику

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что война на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Об этом он сказал в Осло во время общения с журналистами в воскресенье, 15 марта, цитирует NRK, пишет "Европейская правда".

Стьоре заявил, что сейчас важно соблюдать нормы международного права.

"Я не считаю, что мы являемся участниками этой войны. Мы ее не начинали, но она влияет на всех нас. Наше послание ясно: международное право должно соблюдаться", – сказал премьер-министр Норвегии.

Стьоре также отметил, что многие страны обеспокоены дальнейшей эскалацией конфликта. Он подчеркнул, что война может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

В субботу, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что многие страны направят военные корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым.

Также сообщалось, что в правительстве Великобритании "активно" изучают возможности содействия разблокированию Ормузского пролива.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": ЕС между двух огней: как война на Ближнем Востоке стала испытанием для Европы