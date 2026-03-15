У Німеччині через знахідку бомби Другої світової евакуювали тисячі людей

У німецькому місті Кіль у неділю, 15 березня, довелося евакуювати близько 5 тисяч людей через знахідку авіабомби часів Другої світової війни.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Нерозірваний боєприпас лежав на глибині приблизно трьох метрів поблизу житлової зони неподалік Кільського університету.

Операція зі знешкодження тривала приблизно з 10:30 ранку до 12:10. Перед цим евакуацію довелося трохи відкласти.

У зону обмеження ще мали заїхати дві машини швидкої допомоги. Крім того, там усе ще перебували люди.

Частина університетського кампусу також потрапила до зони обмеження – зокрема басейн, спортивне поле та бібліотека.

11 березня у центрі німецького міста Дрезден оголосили масштабну евакуацію через виявлення на місці колишнього мосту Кароли нерозірваної авіабомби.

Це вже не перша стара бомба, знайдена у цій місцевості – під час розбирання завалів після падіння однієї секції мосту поруч знайшли чотири старих авіабомби.