В Германии из-за находки бомбы Второй мировой войны эвакуировали тысячи людей

В немецком городе Киль в воскресенье, 15 марта, пришлось эвакуировать около 5 тысяч человек из-за находки авиабомбы времен Второй мировой войны.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Неразорвавшийся боеприпас лежал на глубине примерно трех метров вблизи жилой зоны недалеко от Кильского университета.

Операция по обезвреживанию длилась примерно с 10:30 утра до 12:10. Перед этим эвакуацию пришлось немного отложить.

В зону ограничения еще должны были заехать две машины скорой помощи. Кроме того, там все еще находились люди.

Часть университетского кампуса также попала в зону ограничения – в частности бассейн, спортивное поле и библиотека.

11 марта в центре немецкого города Дрезден объявили о масштабной эвакуации из-за обнаружения на месте бывшего моста Кароли неразорвавшейся авиабомбы.

Это уже не первая старая бомба, найденная в этой местности – во время разборки завалов после обрушения одной секции моста рядом нашли четыре старые авиабомбы.