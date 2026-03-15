Премьер-министр Канады считает Россию самой большой угрозой безопасности в Арктике

Премьер-министр Канады Марк Карни считает, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности в Арктике.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Осло в воскресенье, 15 марта, как сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Карни отметил, что российская угроза связана с общей ситуацией с безопасностью в Европе, и призвал уделять больше внимания вопросам безопасности на Севере в рамках НАТО.

"Наибольшую угрозу безопасности в Арктике представляет Россия", – сказал он.

В январе министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подчеркнула, что НАТО должно "удвоить усилия" по обеспечению безопасности в Арктике для защиты региона от потенциальной российской агрессии.

В начале марта командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады.