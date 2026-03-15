Італійські дрони були знищені під час атаки на військову базу в Кувейті

На військову базу в Кувейті, де дислокуються американські та італійські військовослужбовці, було здійснено атаку безпілотників, внаслідок чого були знищені італійські дрони, які використовувалися для проведення оперативних місій.

Про це повідомило Міністерство оборони Італії, передає "Європейська правда".

Як зазначили у Міноборони країни, від удару постраждала база Алі Аль-Салем у Кувейті, де розміщені американські та італійські сили і персонал.

За даними італійського відомства, унаслідок атаки ангар був пошкоджений, а дрони, що перебували всередині – знищені.

У Міноборони не вказали, кому належав безпілотник, який влучив у базу.

У суботу, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що багато країн надішлють військові кораблі, щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою.

Писали також, що в уряді Великої Британії "активно" вивчають можливості сприяння розблокуванню Ормузької протоки.

