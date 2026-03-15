Итальянские дроны были уничтожены во время атаки на военную базу в Кувейте

На военную базу в Кувейте, где дислоцируются американские и итальянские военнослужащие, было совершено нападение беспилотников, в результате чего были уничтожены итальянские дроны, которые использовались для проведения оперативных миссий.

Об этом сообщило Министерство обороны Италии, передает "Европейская правда".

Как отметили в Минобороны страны, от удара пострадала база Али Аль-Салем в Кувейте, где размещены американские и итальянские силы и персонал.

По данным итальянского ведомства, в результате атаки ангар был поврежден, а находившиеся внутри дроны – уничтожены.

В Минобороны не указали, кому принадлежал беспилотник, который попал в базу.

В субботу, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что многие страны направят военные корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым.

Также сообщалось, что в правительстве Великобритании "активно" изучают возможности содействия разблокированию Ормузского пролива.

