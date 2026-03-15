У Варшаві – протест проти рішення Навроцького щодо SAFE

Перед Президентським палацом у Варшаві відбулася акція протесту проти рішення президента Кароля Навроцького накласти вето на законопроєкт щодо програми Європейського Союзу SAFE.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Демонстрація, організована Комітетом на захист демократії, зібрала кілька тисяч людей у неділю, 15 березня.

Протестувальники несли плакати з такими гаслами, як "Це вето тхне російською шкарпеткою", "Вето Каролю Навроцькому" та "Досить партійних ігор".

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Нагадаємо, 12 березня Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння. Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону.

