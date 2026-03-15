В Варшаве прошел протест против решения Навроцкого по поводу SAFE

Перед Президентским дворцом в Варшаве прошла акция протеста против решения президента Кароля Навроцкого наложить вето на законопроект о программе Европейского Союза SAFE.

[ИСТОЧНИК]Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Демонстрация, организованная Комитетом в защиту демократии, собрала несколько тысяч человек в воскресенье, 15 марта.

Протестующие несли плакаты с такими лозунгами, как "Это вето пахнет российским носком", "Вето Каролю Навроцкому" и "Хватит партийных игр".

Фото: RMF24

Напомним, 12 марта Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента на программу SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону.

