В Варшаве прошел протест против решения Навроцкого по поводу SAFE
Новости — Воскресенье, 15 марта 2026, 18:10 —
Перед Президентским дворцом в Варшаве прошла акция протеста против решения президента Кароля Навроцкого наложить вето на законопроект о программе Европейского Союза SAFE.
[ИСТОЧНИК]Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Демонстрация, организованная Комитетом в защиту демократии, собрала несколько тысяч человек в воскресенье, 15 марта.
Протестующие несли плакаты с такими лозунгами, как "Это вето пахнет российским носком", "Вето Каролю Навроцкому" и "Хватит партийных игр".
Напомним, 12 марта Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.
Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.
После вето польского президента на программу SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону.
