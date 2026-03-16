Трамп: если НАТО не поможет в Ормузском проливе, его ждет очень мрачное будущее

Президент США Дональд Трамп предупредил в воскресенье, что НАТО ждет очень мрачное будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал в интервью газете Financial Times.

Трамп заявил, что европейские страны и другие мировые державы, которые зависят от нефти из Персидского залива, должны присоединиться к возглавляемым США усилиям по обеспечению безопасности этого водного пути, через который обычно проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

"Вполне логично, что те, кто получает выгоду от пролива, помогут обеспечить, чтобы там не случилось ничего плохого", – сказал Трамп изданию, аргументируя свои слова тем, что Европа и Китай зависят от нефти из этого региона больше, чем США.

"Если не будет реакции или если реакция будет негативной, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", – добавил президент США.

Трамп заявил, что НАТО должно оказать военную поддержку, начиная от тральщиков и заканчивая силами, способными уничтожить, по его словам, "преступников" вдоль иранского побережья.

"У нас есть такая штука, как НАТО. Мы были очень добры. Мы не были обязаны помогать им в отношении Украины. Украина расположена за тысячи миль от нас… Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам", – сказал глава Белого дома.

"Потому что я давно говорю, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом", – добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты готовят программу страхования при поддержке правительства, чтобы помочь судам пройти через Ормузский пролив.

Министры иностранных дел ЕС будут обсуждать в понедельник усиление военно-морской миссии на Ближнем Востоке.