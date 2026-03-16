Міністри ЄС зважать можливість посилення захисту судноплавства в Ормузькій протоці 

Міністри закордонних справ ЄС обговорюватимуть в понеділок посилення військово-морської місії на Близькому Сході, але, як очікується, не ухвалюватимуть рішення щодо розширення її діяльності на заблоковану Ормузьку протоку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили агентству Reuters дипломати та посадовці.

Місія ЄС Aspides була створена в 2024 році для захисту суден від атак з боку хуситів з Ємену в Червоному морі. Наразі під її прямим командуванням перебувають італійське та грецьке судна, а також на підтримку можуть бути залучені французьке судно та ще одне італійське.

"Розмова в понеділок буде стосуватися того, як залучити більше держав-членів для надання додаткових можливостей", – сказав високопосадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав у неділю, що місія Aspides навіть не ефективно виконує свої поточні завдання.

"Ось чому я дуже скептично налаштований щодо того, що розширення місії Aspides на Ормузьку протоку надасть більше безпеки", – сказав він в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Президент США Дональд Трамп у суботу закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею, Велику Британію та інші країни, на які вплинула блокада постачання нафти через Ормузьку протоку, приєднатися до зусиль із відновлення судноплавних шляхів.

Франція прагне створити коаліцію для підтримки безпеки протоки після стабілізації ситуації з безпекою, а Велика Британія обговорює різноманітні варіанти з союзниками, повідомили посадовці.

Занадто рано говорити про те, чи міг би ЄС в цілому відігравати роль у такій ініціативі, зазначають дипломати та посадовці. Будь-які зміни до мандату Aspides потребуватимуть схвалення всіх 27 країн-членів ЄС.