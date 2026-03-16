Санду: атака РФ поставила под угрозу водоснабжение Молдовы, объявлена экологическая тревога

Президент Молдовы Майя Санду впервые прокомментировала загрязнение Днестра, возникшее в результате российского обстрела территории Украины.

Заявление Санду опубликовала в соцсети X в воскресенье вечером, сообщает "Европейская правда".

По словам Санду, причиной загрязнения стал удар по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске.

"В результате российского удара по украинской Новоднестровской ГЭС нефть попала в реку Днестр, что ставит под угрозу водоснабжение Молдовы", – заявила Санду.

Власти Молдовы, как сообщила Санду, объявили экологическую тревогу и принимают меры для защиты населения.

"Россия несет полную ответственность", – написала президент Молдовы.

Режим экологической тревоги в Молдове объявлен сроком на 15 дней, в нескольких населенных пунктах временно ограничили подачу воды.

Молдавский премьер-министр Александру Мунтяну объявил 13 марта, что Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр.

10 марта Молдова направила официальный запрос в Украину в связи с появлением маслянистых пятен на реке Днестр.

Впоследствии молдавские специалисты начали устанавливать фильтры, чтобы остановить распространение загрязнения по реке.