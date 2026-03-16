Трамп пригрозив відкласти саміт із Сі, якщо Китай не допоможе в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп пригрозив відкласти зустріч на вищому рівні з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якщо Пекін не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп сказав у інтерв’ю газеті Financial Times.

Саміт лідерів США та Китаю запланований на кінець місяця, проте тепер американський лідер допустив його зрив, пов’язавши проведення з діями Пекіна щодо Ормузької протоки.

"Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку", – сказав Трамп.

"Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Це (два тижні до саміту. – Ред.) – довгий термін… Ми можемо відкласти зустріч", – сказав він, не уточнюючи, на який саме термін.

У неділю, 15 березня, в Парижі торгові представники США та Китаю розпочали переговори з метою розробки плану для саміту лідерів, який відбудеться пізніше цього місяця.

Представники адміністрації Трампа також заявили, що ведуть переговори з союзниками, зокрема з Великою Британією, Південною Кореєю та Японією, щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, хоча поки що більшість країн висловлюють обережність щодо направлення ресурсів у зону активних бойових дій.

Міністри закордонних справ ЄС обговорюватимуть в понеділок посилення військово-морської місії на Близькому Сході.