Трамп пригрозил отложить саммит с Си, если Китай не поможет в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп пригрозил отложить встречу на высшем уровне с китайским лидером Си Цзиньпином, если Пекин не поможет обеспечить безопасность в Ормузском проливе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал в интервью газете Financial Times.

Саммит лидеров США и Китая запланирован на конец месяца, однако теперь американский лидер допустил его срыв, связав его проведение с действиями Пекина в отношении Ормузского пролива.

"Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив", – сказал Трамп.

"Мы хотели бы знать об этом заранее. Это (две недели до саммита. – Ред.) – долгий срок… Мы можем отложить встречу", – сказал он, не уточняя, на какой именно срок.

В воскресенье, 15 марта, в Париже торговые представители США и Китая начали переговоры с целью разработки плана для саммита лидеров, который состоится позже в этом месяце.

Представители администрации Трампа также заявили, что ведут переговоры с союзниками, в частности с Великобританией, Южной Кореей и Японией, по вопросам обеспечения безопасности в Ормузском проливе, хотя пока большинство стран проявляют осторожность в отношении направления ресурсов в зону активных боевых действий.

Министры иностранных дел ЕС будут обсуждать в понедельник усиление военно-морской миссии на Ближнем Востоке.