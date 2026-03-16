Главный по борьбе с антисемитизмом в Бранденбурге уходит из своей партии из-за антисемитизма

Уполномоченный по борьбе с антисемитизмом в немецкой земле Бранденбург Андреас Бюттнер решил покинуть ряды "Левых" в связи с нарастающими там антисемитскими настроениями.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Бюттнер, который пробыл в рядах "Левых" 11 лет, решил выйти из партии из-за нарастающих там антиизраильских настроений и контраверсионных решений.

Бюттнер отметил, что "не счастлив" по поводу своего решения, но оно было необходимым шагом.

По его словам, позиция солидарности с Палестиной среди "Левых" все больше перерастает в прямые антиизраильские и антисемитские настроения. В последнее время некоторые однопартийцы открыто критиковали его за его собственную позицию.

"Последней каплей" стала резолюция, принятая на съезде левых в Нижней Саксонции на выходных, где делегаты двумя третями поддержали документ от молодежного крыла партии под названием "Отвержение сионизма". Там обвиняют Израиль в "этнонационализме" и озвучивают упреки, что обвинения в антисемитизме искаженно используются для "делегитимизации критики фактически существующего сионизма".

Многие делегаты в знак протеста против мнения коллег покинули съезд.

"Я достиг того этапа, когда должен признать: я больше не могу оставаться в рядах партии, не изменяя своим убеждениям", – пояснил Бюттнер свое решение. Он отметил, что те, кто клеймят Израиль в целом "геноцидальным государством", фактически распространяют нарративы, которые являются составляющей современного антисемитизма.

Бюттнер в прошлом был в рядах "Свободных демократов" и „ХДС", а с 2015 года перешел в "Левые". В 2019-2024 годах он представлял свою партию в земельном парламенте Бранденбурга, а с июня 2024 года занимает должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом.

В январе 2026 года во дворе Бюттнера сгорела хозяйственная постройка, случай расследуют как поджог. Рядом также нашли нарисованную символику ХАМАС.

Вскоре после этого начали расследование относительно присланного ему письма с угрозами.